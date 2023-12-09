Мантуров сообщил, что новые и приграничные регионы получат более 230 автолавок

По словам главы Минпромторга, "это позволит организовать быструю доставку продовольствия и другой продукции первой необходимости"

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Новые российские регионы и три граничащие с Украиной области до конца этого года получат более 230 автолавок на общую сумму 1 млрд рублей для организации выездной торговли. Об этом сообщил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ЛНР, где он передал региону первую партию техники.

"Сегодня есть возможность реализовать поручение президента <...> в части производства, закупки автомобилей для выездной торговли. Правительством были выделены дополнительные средства в объеме около 1 млрд рублей на закупки 233 единиц автомобилей. Сегодня мы доставили в Луганск 50 автомобилей для выполнения задач выездной торговли, именно для приграничных территорий", - сказал Мантуров.

Как уточнили в Минпромторге РФ, автолавки передадут Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областям.

"Рассчитываем, что до конца года будут поставлены все произведенные автомобили", - добавил вице-премьер. Как сообщается на сайте правительства РФ, по словам Мантурова, "это позволит организовать быструю доставку продовольствия и другой продукции первой необходимости". "Прежде всего на территории, прилегающие к районам боевых действий, либо [туда], где есть дефицит торговых объектов. Тем самым регионы смогут оперативно донастроить свои логистические потоки для обеспечения населения всем необходимым в максимально комфортном и доступном для граждан формате", - отметил вице-премьер.

В апреле губернатор Курской области Роман Старовойт попросил Мантурова включить в федеральную программу автолавки, которые смогут привозить продукты в малонаселенные приграничные регионы, по аналогии с программами по школьным автобусам и медицинским автомобилям.

Во время рабочей поездки в Херсонскую область в июне, вскоре после подрыва Украиной Каховской ГЭС, Мантуров пообещал врио губернатора региона Владимиру Сальдо поддержку правительства в организации нестационарной торговли.

Посещение предприятий

В ходе рабочей поездки Мантуров также посетил "Луганский автоцентр Камаз", осмотрел ремонтную зону, зоны запасных частей и приемки. Кроме того, как добавили в кабмине, вице-премьер побывал на территории одного из ремонтно-восстановительных подразделений, специализирующихся на обслуживании военной техники, и ознакомился с процессами производства на Алчевском металлургическом комбинате.

"На предприятиях вице-премьер пообщался с их руководством и сотрудниками, обсудил текущую производственную деятельность и планы по развитию промышленных площадок. В завершение поездки Денис Мантуров посетил торговые объекты региона, где работники и посетители рассказали об ассортименте и доступности товаров и развитии торговли в субъекте", - отмечается в сообщении.