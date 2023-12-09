Калининградские компании увеличили объем добычи рыбы в океане на 2%

Он составил 195 тыс. тонн

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Калининградские компании, ведущие рыбный промысел в отдаленных районах Мирового океана, в том числе в Атлантике, с начала года добыли 195 тыс. тонн рыбы, улучшив показатель аналогичного периода 2022 года на 2%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Океанический промысел ведут пять калининградских рыбодобывающих компаний. В данный момент калининградскими рыбодобывающими организациями промысел в удаленных районах Мирового океана ведется 19 крупно- и среднетоннажными судами, которые ежегодно вылавливают порядка 200 тыс. тонн рыбы. По состоянию на 15 ноября 2023 года калининградские рыбодобывающие компании выловили 195 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2022 году за аналогичный период (191 тыс. тонн)", - сообщили в пресс-службе.

Основными видами промысла являются путассу, сельдь и скумбрия. Пойманную рыбу промысловики замораживают непосредственно на судне. Затем продукция, предназначенная для России, в замороженном виде доставляется транспортными судами в порты Ленинградской области, часть завозится паромами в Калининградскую область для внутреннего потребления, отметили в пресс-службе.

С учетом прибрежного промысла в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, где рыбаки региона добыли уже порядка 38 тыс. тонн рыбы, в том числе шпротов (кильки), балтийской сельди (салаки), речной камбалы, трески, леща, область полностью обеспечивает сырьем местных производителей рыбной продукции и на 100% удовлетворяет потребности в ней жителей региона.

Ежегодное производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков предприятиями области в среднем составляет до 300 тыс. тонн. В том числе выпускается более 100 млн условных банок рыбных консервов. На 1 октября 2023 года объем выпуска переработанной продукции составил 234 тыс. тонн - 108% к уровню аналогичного периода 2022 года, когда было произведено 215 тыс. тонн продукции, в том числе 91 млн условных банок рыбных консервов - 99% к уровню аналогичного периода 2022 года.

Полностью обеспечивая внутренние потребности, область ведет поставки рыбы и рыбной продукции в субъекты Российской Федерации, а также в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Молдавию, Таджикистан, Туркмению, Грузию, Монголию и Тайвань. В 2022 году территория экспортировала 72 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе более 15 млн консервных банок. В 2023 году экспорт пока составил 47 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе более 9 млн банок консервов. Часть рыбы (путассу, сельдь, сардина, сардинелла, ставрида и скумбрия), вылавливаемой региональными компаниями, ведущими промысел в Атлантическом океане, поставляется на Африканский континент: в Гану, Нигерию, Камерун, Марокко, Мавританию). В 2022 году в этом направлении экспортировано примерно 47 тыс. тонн рыбы, добавили в пресс-службе областного правительства.