В Кемеровской области парк электропоездов обновится почти на 70% до 2030 года

Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан отметил, что стоимость аренды поездов ЭР2 составляет около 4 млн рублей в год

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Парк электропоездов в Кемеровской области до 2030 года обновят на 69%, планируется заменить 16 пассажирских составов. При этом за последние три-четыре года уже заменили 11 из 23 поездов, сообщил ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

"Мы обновляем пассажирские поезда по мере потребности. Раньше мы их меняли на поезда той же серии ЭР2, но это уже устаревшая серия, сегодня не выпускаемая. Мы их перемещали с других дорог России. На текущий момент резерва у РЖД в таких поездах нет, и сегодня нам предлагаются более современные составы серии ЭП2Д. Пригородная пассажирская компания берет в аренду, и они приходят в Кузбасс. За последние три или четыре года был массовый выход поездов из эксплуатации, из 23 поездов мы заменили 11, до 2030 года будет еще пять", - сказал Рубан.

Он добавил, что аренда поездов ЭР2 составляет около 4 млн рублей в год, новых - 16-18 млн рублей, что также может отразиться на стоимости тарифа перевозок. Однако новые составы отличаются повышенной комфортностью, срок их эксплуатации составляет около 25 лет.

Перевозки пассажиров по пригородным железнодорожным маршрутам в регионе осуществляет компания "Кузбасс-пригород", учредителями которой выступают комитет по управлению госимуществом Кузбасса и РЖД. Перевозки осуществляются за счет бюджета с компенсацией выпадающих доходов перевозчику. При этом владельцем подвижного состава является РЖД.