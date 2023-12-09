ЕС призвал сделать возобновляемые источники энергии доступными во всем мире

Европейский союз также заявил о необходимости отказаться от использования ископаемого топлива, сообщила вице-премьер Испании Тереса Рибера

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Европейский союз призывает отказаться от использования ископаемого топлива, однако считает необходимым сделать возобновляемую энергетику доступной во всем мире. Об этом заявила вице-премьер Испании, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"В это критическое десятилетие COP28 должна стала поворотным моментом <...>. Нам необходимо проложить путь к эффективному переходу, отказавшись от ископаемого топлива, но параллельно разрабатывая новые виды энергетики. Необходимо обеспечить возобновляемыми источниками энергии все страны, предоставляя технологии и финансирование, а также обеспечивая доступ к знаниям", - сказала Рибера, выступая от имени Европейского союза.

В пятницу вечером секретариат Рамочной конвенции об изменении климата распространил проект итогового документа COP28, который содержит несколько вариантов будущего использования ископаемого топлива, в том числе положения о поэтапном отказе от него.

Ключевой раздел документа предлагает четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточатся в ближайшие дни. Участники COP28, которые ведут заключительные переговоры о параметрах соглашения, должны будут принять одну из формулировок или исключить этот пункт из финальной версии текста.

COP28 продлится до 12 декабря. Одной из основных задач делегаций стран, принимающих участие в конференции, является так называемое Глобальное подведение итогов (Global Stocktake), или анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.