Краснов заявил, что за 9 месяцев суды изъяли имущество коррупционеров на 220 млрд рублей

В доход государства поступили 3 472 объекта, сказал генпрокурор РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские суды по искам прокуроров за девять месяцев текущего года изъяли у коррупционеров имущество более чем на 220 млрд рублей, в том числе более 3 тыс. объектов недвижимости. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Причем по вступившим в законную силу решениям судов фактически в доход государства уже поступило 3 472 объекта, а в денежном эквиваленте - свыше 120 млрд рублей", - сообщил генпрокурор. - Будем продолжать внимательно отслеживать имущественное положение всех таких чиновников, продавших государственные интересы за возможность ведения роскошного образа жизни. Ни у кого иллюзий на этот счет быть не должно".

По его словам, для Генпрокуратуры приоритетом является борьба с коррупцией в сферах ОПК, мобилизации и освоения бюджета.

"Зачастую серьезные преступления выявляются непосредственно прокурорами в ходе соответствующих надзорных проверок. Только по итогам первого полугодия по нашим материалам возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел", - отметил генпрокурор. По его словам, в Ставропольском крае, в частности, вскрыты факты хищений на сумму более 77 млн рублей, которые были выделены на закупку жизненно необходимых вещей для участников СВО. Они совершались преступной группой, созданной одним из высокопоставленных чиновников краевого министерства.