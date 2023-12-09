Кабмин направит регионам 285 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем

Как отметили в правительстве, средства направят в субъекты, которые заявили о своей потребности в дополнительном финансировании

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство дополнительно направит в Чувашию, Чечню, Дагестан, Архангельскую, Рязанскую, Тверскую и Тульскую области более 285 млн на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены в регионы, которые заявили о своей потребности в дополнительном финансировании. В рамках этой программы устанавливаются информационно-навигационные системы, которые помогают пассажирам отслеживать транспорт, а также информационные табло для водителей с данными о ситуации на дорогах и умные светофоры с детекторами для анализа интенсивности трафика.

Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. Всего в 2023 году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионах в федеральном бюджете предусмотрено более 5 млрд рублей.