Дипломаты выразили надежду на улучшение отношений Москвы и Сеула в связи с запуском парома

Последний раз судно совершало рейсы между Владивостоком и Сокчхо в 2014 году

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Чиновники и дипломаты России и Республики Корея рассчитывают на улучшение отношений и углубление двустороннего сотрудничества в связи открытием паромной линии между Владивостоком (Приморской край) и Сокчхо (провинция Канвон). Об этом они говорили на торжественном открытии линии во Владивостоке.

Паром "Восточная жемчужина - 6" начал выполнять рейсы между южнокорейским портом Сокчхо и Владивостоком в конце ноября. До этого последний раз рейсы между двумя городами судно совершало в 2014 году. Тогда линия была закрыта из-за экономических и таможенных сложностей. Торжественная церемония открытия линии состоялась во Владивостоке в субботу.

"Для меня открытие линии Владивосток - Сокчхо - это не просто про перевозку людей и грузов, - сказал на мероприятии заместитель представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов. - Для меня это материальное воплощение лучших качеств корейского народа - трудолюбия, предприимчивости, прагматизма и здравого смысла. А здравый смысл - это как раз то самое, чего часто не хватает в современных международных отношениях".

По словам президента компании - оператора грузопассажирской линии JS Haewoon Co. LTD Ким Сон Су, связи между двумя городами будут еще больше укрепляться через "Восточную жемчужину - 6". Он выразил уверенность, что открытие маршрута увеличит обмен между двумя регионами и предоставит новые возможности для сотрудничества в различных областях, таких как экономика, культура и образование. Аналогично врио зампредседателя правительства Приморского края Ленар Нуриев отметил, что это важное событие для развития отношений между Приморским краем и Республикой Корея.

"В настоящее время в отсутствие прямых авиарейсов между нашими странами морское сообщение является важной вехой и нитью, связывающей наши дружественные страны, что позволяет продолжать развитие двусторонней торговли и гуманитарного сотрудничества. Благодарю инициативный корейский бизнес, который вопреки созданным политическим ограничениям продолжает активное развитие на благо наших двусторонних отношений. Уверен, что запуск новой линии Сокчхо - Владивосток позволит улучшить показатели экономического сотрудничества, вернет гуманитарные связи между нашими странами на прежний высокий уровень", - сказал Нуриев.

По словам генерального консула Республики Корея во Владивостоке Ха Бён Кю, его страну и Приморский край объединяют историческое прошлое и географическая близость. По его данным, сегодня в Приморском крае ведут свою деятельность около 30 корейских компаний, которые вносят большой вклад в продвижение экономического сотрудничества Республики Корея и Дальнего Востока России.