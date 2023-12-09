Турпоток на Эльбрус к 2026 году составит 2 млн человек

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что благоустройство курорта будет соответствовать самым высоким требованиям

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Туристический поток на курорт Эльбрус к 2025-2026 году должен увеличиться до 2 млн человек. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"2 млн туристов [ожидается] буквально к 2025-2026 году. Это новые трассы, новые канатные дороги. Увеличение количества трасс. Инфраструктура будет соответствовать всем нормам", - сообщил Коков журналистам на открытии дня республики на выставке-форуме "Россия".

Он отметил, что благоустройство курорта будет соответствовать самым высоким требованиям. "Мы сегодня уже не говорим европейским, потому что горнолыжные курорты России могут сегодня конкурировать уже с другими мировыми курортами. По всем самым высоким требованиям будет благоустроен курорт Эльбрус", - отметил глава республики.

Туристско-рекреационная ОЭЗ "Эльбрус" создана в 2011 году, на ее территории расположен всесезонный горный курорт "Эльбрус". На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон - самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июня.

За 2022 год курорт посетили более 560 тыс. человек, рост турпотока составил 31%.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.