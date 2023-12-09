Глава делегации РФ призвал участников COP28 учитывать интересы жителей всего мира

Это относится и к потребностям в "доступной и надежной" энергии, отметил спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) должны учитывать интересы жителей всего мира, включая потребности в доступной энергии, воде и продовольствии. Об этом заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Мы не можем не учитывать многообразие потребностей населения в разных уголках планеты, включая потребности в доступной и надежной энергии, воде и продовольствии, а также в более общем плане в повышении качества жизни", - сказал он, выступая на сегменте высокого уровня COP28.