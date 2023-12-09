Премьер Индии заявил, что рост ВВП отражает реформы в стране за последние 10 лет

За первые шесть месяцев 2023-2024 финансового года страна добилась роста ВВП на 7,7%, заявил Нарендра Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП Индии на 7,7% за первые шесть месяцев текущего 2023-2024 финансового года (апрель-сентябрь) является отражением укрепления экономики страны и преобразующих реформ, проведенных за последние 10 лет. Об этом заявил премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди.

"За первые шесть месяцев этого финансового года Индия добилась роста ВВП на 7,7% <...>. Сегодня весь мир возложил свои надежды на Индию, и это произошло не само по себе. Это отражение укрепляющейся экономики Индии, а также преобразовательных реформ, проведенных за последние 10 лет", - цитирует агентство Press Trust of India выступление по видеосвязи главы правительства на конференции действующего в индийском штате Гуджарат Международного центра финансовых услуг GIFT (IFSC).

Ранее Нарендра Моди заявил, что Индия, превратившись в крупнейший в мире источник экономического роста и инноваций, теперь готова ускорять проведение экономических реформ.

Согласно докладу Международного валютного фонда о перспективах мирового экономического развития, темпы роста ВВП Индии в текущем 2023-2024 финансовом году составят 6,3%.