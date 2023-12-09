Помощник президента РФ заявил, что Россия продолжает развивать внутренний углеродный рынок

Он сочетает как добровольные, так и обязательные элементы, отметил Руслан Эдельгериев

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Россия продолжает развивать внутренний углеродный рынок, сочетающий как добровольные, так и обязательные элементы. Об этом заявил глава российской делегации на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Продолжаем развивать в стране углеродный рынок, сочетающий как добровольные элементы - климатические проекты, так и обязательные - [это] экспериментальная система торговли выбросами", - сказал он, выступая на сегменте высокого уровня COP28.