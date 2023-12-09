"Яндекс Еда" составила ресторанный гид

В него вошли 50 ресторанов в Москве, которые получили наиболее высокие оценки пользователей и экспертов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Яндекс Еда" создала собственный ресторанный гид - в него вошли заведения Москвы, получившие наиболее высокие оценки пользователей и экспертов индустрии, говорится в сообщении сервиса.

"Яндекс Еда" представила первый технологичный ресторанный гид - Ultima Guide Яндекс Еда. При создании путеводителя по ресторанам использовалась нейросеть - она систематизировала информацию о ресторанах Москвы и создала лонг-лист для голосования. После этого клиенты и эксперты индустрии отметили преимущества каждого заведения", - говорится в сообщении.

Нейросеть проанализировала свыше 30 тыс. заведений - в результате обработки информации был составлен перечень из более 300 ресторанов. Затем было проведено голосование среди порядка 70 экспертов ресторанной индустрии, а также нескольких десятков тысяч пользователей.

В результате был составлен список из 50 ресторанов Москвы, которые получили наиболее высокие оценки пользователей и экспертов - это как известные рестораны, так и небольшие заведения.

"В настоящий момент в гид отобрали только столичные рестораны, но в будущем он появится и в регионах", - указывает сервис. Гид можно найти как на сайте медиа "Яндекс Еды" "Открытая кухня", так и внутри приложения сервиса и в "Яндекс Картах".