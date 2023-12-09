FT предупредила о риске срыва доставки товаров через Панамский и Суэцкий каналы

Многие импортеры не смогли вовремя получить грузы с рождественскими товарами, рассказал гендиректор британского Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Дефицит рождественских подарков может возникнуть в Великобритании и многих других странах из-за проблем, возникших в двух главных судоходных каналах мира - Панамском и Суэцком. Об этом сообщает британская Financial Times.

На фоне сильнейшей за 70 лет засухи Панамский канал с июля начал вводить ограничения на транзит судов, чтобы сократить расход пресной воды из снабжающего шлюзы канала озера Гатун. Сейчас через канал проходит лишь 60% от обычного суточного количества контейнеровозов, а в феврале этот показатель сократится до 50%. На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке резко выросли риски для сухододства в Суэцком канале. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" начали осуществлять атаки на суда, которые они считают связанными с Израилем.

"Есть товары, которые просто не успеют сюда прийти к этому Рождеству", - заявил изданию гендиректор британского Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе.

По его словам, многие импортеры не смогли вовремя получить грузы с рождественскими товарами. Кроме того, в предпраздничные дни может возникнуть дефицит востребованной в качестве подарков электроники, включая некоторые модели смартфонов.