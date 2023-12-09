ОПЕК призвала участников COP28 найти "реалистичные подходы" к сокращению выбросов

Они должны базироваться на использовании всех видов энергии технологий, а также соответствовать "принципам справедливости и дифференцированной ответственности", отметил генсек организации Хайсам аль-Гайс

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) должны найти "реалистичные подходы" к сокращению выбросов парниковых газов. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса.

"Нам нужны реалистичные подходы к решению проблемы выбросов, которые будут обеспечивать экономический рост, помогут искоренить бедность и позволят достичь устойчивого развития одновременно", - сказал представитель альянса, зачитавший заявление аль-Гайса на сегменте высокого уровня COP28.

По мнению генсека, такие подходы к сокращению выбросов должны основываться на "использовании всех видов энергии и всех технологий, а также соответствовать принципам справедливости и дифференцированной ответственности".

Ранее аль-Гайс призвал членов альянса отклонить все формулировки о постепенном отказе от ископаемого топлива, предложенные для включения в итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Соответствующее письмо, копия которого есть в распоряжении ТАСС, генсек направил делегациям всех тринадцати государств - членов ОПЕК, а также десяти странам, присоединившимся к соглашению ОПЕК+.

Проект итогового документа

Вечером 8 декабря секретариат Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) распространил проект итогового документа COP28, который содержит несколько вариантов будущего использования ископаемого топлива, в том числе положения о поэтапном отказе от него.

Ключевой раздел документа, распространенного секретариатом Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК), предлагает четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточатся в ближайшие дни. Участники COP28, которые ведут заключительные переговоры о параметрах соглашения, должны будут прийти к консенсусу до окончания саммита - или приняв одну из формулировок, или исключив этот пункт из финальной версии текста.