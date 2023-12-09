Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу

В ЕС недосчитались 120 млрд куб. м газа, отметил канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что Россия спровоцировала рост цен на газ в Европе в 2022 году. С таким утверждением он выступил на съезде Социал-демократической партии Германии.

"Цены на энергетику выросли повсюду", - отметил Шольц, рассуждая о последствиях украинского конфликта. "Именно российский президент остановил поставки газа по работающему газопроводу", - полагает он. "В целом в Европе недосчитались 120 млрд куб. м газа, - заявил Шольц. - Это имеет последствия для ценообразования".

Летом 2022 года турбина, необходимая для полноценной работы "Северного потока", была в Канаде на обслуживании. Потом, как оказалось, из-за введенных против России санкций ее не могли вывезти обратно. Вопрос был решен после вмешательства Германии - страна на тот момент зависела от российского газа, а в отсутствие турбины работавший еще на тот момент "Северный поток" был задействован на 20%. В конечном итоге турбина была передана ФРГ, где и остается до сих пор. С самого начала "Газпром" говорил, что не имеет полного пакета документов, разрешающих транспортировку в Россию. В Германии со своей стороны утверждали, что все документы в порядке и объект можно доставлять куда нужно.

Уже после этого - 26 сентября 2022 года - были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. 15 декабря 2022 года Канада со своей стороны восстановила действие санкций в отношении запчастей для "Северных потоков".