Правительство Дагестана предоставило заводу "Дагдизель" субсидии в размере 20 млн рублей

Деньги пойдут на возмещение затрат на покупку оборудования

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана предоставили субсидии в размере 20 млн рублей оборонному заводу "Дагдизель". Средства предназначены на возмещение затрат на приобретение оборудования, сообщается на сайте правительства региона.

"Правительством региона оказываются возможные финансовые меры поддержки. В 2023 году предприятию (заводу "Дагдизель") предоставлена субсидия в размере 20 млн рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования", - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, правительство республики сформировало план мероприятий по обеспечению кадровой потребности завода.

"Мы знаем, что сегодня завод испытывает ряд трудностей, связанных с загрузкой производственных мощностей, кадровым обеспечением, уровнем заработной платы сотрудников. В этом направлении правительством Республики Дагестан сформирован план мероприятий по обеспечению кадровой потребности предприятия. Проведена специализированная ярмарка вакансий "Стань частью команды АО "Завод "Дагдизель", по итогам которой отобраны 59 потенциальных кандидатов для трудоустройства. Как мне доложили, на сегодняшний день общая потребность в работниках составляет 26 человек", - приводятся на сайте слова председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. Завод является градообразующим предприятием для Каспийска, общая численность сотрудников предприятия составляет 1,9 тыс. человек. В феврале 2018 года предприятие подписало контракт с Минобороны РФ на поставку военной продукции до 2023 года. В 2015 году завод вошел в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Ранее власти США ввели санкции в отношении 48 компаний российского военно-промышленного комплекса. В этот список включена в том числе корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и ее директор Борис Обносов.