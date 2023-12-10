Кабмин утвердил выделение 1,3 млрд рублей на лизинговую поддержку МСП

Как отметили в правительстве, это позволит бизнесу сконцентрировать сэкономленные средства на организации самого производства и увеличить выпуск продукции

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит около 1,3 млдр рублей на поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2024 году, сообщается на сайте кабмина.

"Почти 1,3 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение позволит бизнесу сконцентрировать сэкономленные средства на организации самого производства и увеличить выпуск продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о программе, позволяющей предпринимателям на выгодных условиях арендовать оборудование для развития своего дела. Например, ставка лизинговых платежей за оборудование российского производства составляет до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для иностранного - до 8%. Кроме того, выделенные средства поступят в уставный капитал Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, которая затем направит средства лизинговой компании по развитию малого и среднего предпринимательства.

"Такое финансирование позволит расширить число участников программ, которые ведет "МСП Лизинг". Больше компаний смогут оформить соглашения по льготным ставкам, получить необходимую технику и основные средства, а следовательно, улучшить экономику своих проектов и увеличить выпуск продукции", - подчеркнул Мишустин в ходе заседания правительства 7 декабря.

Работа проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".