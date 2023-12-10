10 декабря, 10:21
Международная выставка-форум "Россия"

Глава ЛНР заявил, что помощь республике оказывают все регионы России

Леонид Пасечник отметил, что "запущены такие гиганты промышленности, как Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов, Стахановский вагоностроительный завод"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Помощь в восстановлении экономики Луганской Народной Республики оказывают все регионы России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на открытии стенда региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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"Похвастаться очень сильно развитой экономикой нам сегодня сложно. Но что из достижений - это сегодня мы вместе. Сегодня нам все регионы России помогают восстанавливать нашу экономику", - сказал Пасечник.

Он отметил, что "запущены такие гиганты промышленности, как Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов, Стахановский вагоностроительный завод". "Предприятие "Лугасталь", которое в свое время выпускало тепловозы, - один из мощнейших заводов, одно из мощнейших предприятий на территории бывшего Советского Союза, и я уверен, что мы ему вернем былую мощь и производительность", - подчеркнул глава ЛНР.

Пасечник добавил, что организована работа по развитию сельского хозяйства. "В этом году мы заключили соглашение по реализации инвестиционного проекта по выращиванию зерновых и масличных культур с общим объемом инвестиций свыше 2 млрд рублей. Это еще и первое в республике животноводческое предприятие с замкнутым производственным циклом", - сказал он. Глава республики уточнил, что первые инвесторы будут иметь возможность вложить деньги в привлекательные для них направления, поскольку не все ниши экономики заняты.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

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