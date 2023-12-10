ФАО предупредила о сокращении климатического финансирования агропродовольственных систем

В 2021 году объем взносов резко уменьшился на 12% по сравнению с 2020 годом и составил $19 млрд

РИМ, 10 декабря. /ТАСС/. Объемы климатического финансирования, направляемого в агропродовольственные системы, поразительно мал и продолжает сокращаться. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

В организации напомнили, что климатическое финансирование - это местное, национальное или транснациональное финансирование из государственных, частных и других источников, направленное на поддержку мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Согласно данным ФАО, в период с 2000 по 2021 год финансовая поддержка развития агропродовольственных систем, связанная с климатом, составила $183 млрд США, причем более половины средств было выделено после 2016 года. Однако в 2021 году объем взносов резко сократился до $19 млрд, что на 12% меньше, чем в 2020 году.

Наиболее пострадавшим в этом плане регионом эксперты называют Азию, где было зафиксировано резкое сокращение финансирования на 44% по сравнению с 2020 годом. В Африке и Европе наблюдался незначительный рост на 4 %, а в Латинской Америке и Карибском бассейне - скромный рост на 6 %.