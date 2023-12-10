Объем произведенной в Чечне продукции АПК вырос в два раза за пять лет

Министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев отметил, что на 18,7% увеличились посевные площади сельскохозяйственных культур и составили 304,3 тыс. га

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем произведенной в Чеченской Республике сельскохозяйственной продукции вырос в два раза за пять лет и составил 51,1 млрд рублей. Об этом сообщил на открытии Дня Чечни на Международной выставке-форуме "Россия" министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.

"Традиционно одна из ведущих отраслей в Чеченской Республике - сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики вырос в два раза и составил 51,1 млрд рублей. За девять месяцев текущего года данный показатель составил 34,4 млрд рублей или 104,5% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах", - отметил он.

По его словам, также на 18,7% увеличились посевные площади сельскохозяйственных культур и составили 304,3 тыс. га. "На 7,7% выросло поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий. В 3,2 раза увеличилась площадь многолетних насаждений. Также введено в эксплуатацию 27 тыс. гектаров мелиорируемых сельхозземель, проведена реконструкция Аргунского и Сунженского гидроузлов", - отметил Шаптукаев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.