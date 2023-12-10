МЭР заявило, что Россия к 2030 году удвоит мощности возобновляемых источников энергии

По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, за этот период доля зеленой энергетики в стране увеличится до 39,7%

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Россия к 2030 году увеличит мощности возобновляемых источников энергии с 6 ГВт до 12 ГВт. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

По его словам, к 2030 году доля зеленой энергетики в России увеличится до 39,7% по сравнению с 37,8% в 2023 году. Половина прироста будет обеспечена за счет удвоения производства из возобновляемых источников энергии. Он также отметил, что объем гарантированного государством возврата инвестиций в рамках программы поддержки возобновляемой энергетики составляет 175 млрд рублей.

В настоящее время установленная мощность возобновляемых источников составляет 6,04 ГВт, включая объекты в изолированных энергетических системах и собственную генерацию. Как подчеркнул Торосов, на стадии реализации находятся 110 проектов совокупной мощностью 4 ГВт.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.