Newsweek: американская компания прогнозирует дефицит пороха в мире

Vista Outdoor в связи с этим сообщила о повышении цен на свои товары

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Компания Vista Outdoor прогнозирует нехватку пороха из-за происходящих в мире событий.

"Из-за событий в мире наши поставщики уведомили нас о беспрцедентном спросе и ожидаемой нехватке пороха в мире", - приводит заявление представителя компании Брэтта Нельсона журнал Newsweek.

В связи со сложившейся ситуацией, добавил Нельсон, компания поднимает цены на свои товары. В ближайшее время, указывает издание, цены на патроны скорректируют такие фирмы как Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer. Предполагается, что стоимость патронов увеличится до 7%.

Vista Outdoor не указала причины подорожания пороха и боеприпасов, однако, как указывает издание, конфликт на Украине и на Ближнем Востоке существенно повысили спрос на эти товары.