Чечня переориентировалась на отечественное оборудование при реализации новых проектов

Председатель правительства региона Муслим Хучиев отметил, что западные производители показали "свою несостоятельность, неспособность и ненадежность"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Чеченская Республика переориентировалась из-за санкций на закупку отечественного оборудования при реализации новых проектов. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев в эфире телеканала "Россия-24" после открытия дня республики на площадке выставки-форума "Россия".

"Нам пришлось переориентироваться на других производителей. Мы удачно это сделали. Приведу пример, у нас заканчивается [строительство] в Аргуне центра по переработке зерна. Он был полностью переориентирован на импортное оборудование. По моему, это первый случай был, когда мы заменили российским производством - из Воронежа, сегодня на стадии завершения. Абсолютно качество не пострадало, стало лучше", - сказал Хучиев.

Кроме того, по его словам, Чечня переориентировалась на отечественных производителей при строительстве нового цементного завода и проектов на территории курорта "Ведучи", куда было закуплено горнолыжное оборудование.

"Те западные производители, с которыми мы договаривались, они показали свою несостоятельность, неспособность, ненадежность, которые, я думаю, российские регионы будут учитывать", - добавил Хучиев. Он добавил, что расторгнуты были и проплаченные договоренности по поставкам оборудования. "В будущем надо учесть и сделать соответствующую корректировку", - сказал Хучиев.