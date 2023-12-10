Милей заявил о риске роста инфляции в Аргентине до 15 000%

По словам нового президента страны, его администрация получила от уходящего правительства "худшее наследие в истории" Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Новому правительству Аргентины предстоит попытаться избежать перехода страны к гиперинфляции, темпы которой могут составить 15 000% в год. Об этом заявил президент страны Хавьер Милей, вступивший в должность ранее в воскресенье.

"Нам оставили заложенную бомбу в виде инфляции на уровне 15 000% в год. Мы приложим все усилия, чтобы справиться с этим", - сказал он со ступеней Конгресса перед находящимися на площади людьми. Послушать первую речь главы государства пришли не менее 2 000 человек.

По словам Милея, его администрация получила от уходящего правительства "худшее наследие в истории" Аргентины.

Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить центробанк для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Приоритетными союзниками Аргентины политик называл Израиль и США. Его советник и будущий глава МИД Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.