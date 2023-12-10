В МЭР рассказали о стремлении России занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году

К этому времени объем производства низкоуглеродного водорода в стране составит не менее 550 тыс. тонн в год, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Россия планирует наращивать производство и экспорт водорода, чтобы к 2030 году занять 20% мирового рынка. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

"Мы развиваем экспортный сектор по производству водорода и намерены к 2030 году занять пятую часть мирового рынка", - сказал он на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

По его словам, к 2030 году объем производства низкоуглеродного водорода в России составит не менее 550 тыс. тонн в год. В настоящее время, как подчеркнул Торосов, более 40 проектов по производству низкоуглеродного водорода находятся в разработке. Они преимущественно локализованы в северо-западной части России, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.