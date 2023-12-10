В Сбере заявили, что ежегодный ущерб от изменения климата в РФ составит 580 млрд рублей

Старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова также отметила, что для наиболее подверженных климатическим изменениям регионов ежегодные потери могут составлять от 5% до 6% валового продукта

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Изменение климата, по подсчетам Сбербанка, будет ежегодно наносить ущерб российской экономике в размере 580 млрд рублей. Об этом сообщила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова.

"Занимаясь плотно оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в России с 2023 по 2027 год в среднем в 580 млрд рублей ежегодно", - сказала она, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Завьялова также отметила, что для некоторых регионов, наиболее подверженных климатическим изменениям, ежегодные потери могут составлять от 5% до 6% валового продукта. По ее мнению, вопрос проведения эффективной климатической политики в России и мире "все больше перемещается в экономическую плоскость".

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.