МЭР заявило о достижении объема финансирования в устойчивое развитие 461 млрд рублей

Первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в общей структуре устойчивого финансирования 346 млрд рублей приходится на зеленые облигации

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Российский рынок финансирования в области устойчивого развития достиг 461 млрд рублей с момента утверждения таксономии зеленых и адаптационных проектов в 2021 году. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Зеленая таксономия действует в России с 2021 года, когда были сформированы критерии устойчивых проектов и требования к системе верификации. За это время объем верифицированного по национальным стандартам финансирования превысил 455 млрд рублей", - сказал он.

По словам Торосова, в общей структуре устойчивого финансирования 346 млрд рублей приходится на зеленые облигации, 110 млрд рублей - на зеленые кредиты, еще 5 млрд рублей - на адаптационные кредиты. Замминистра также отметил объем облигационных займов, размещенных в секторе устойчивого развития Московской Биржи, достиг 375 млрд рублей.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.