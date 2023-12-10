Сбер предложил создать площадку для обсуждения климатической повестки в рамках БРИКС

Это позволит развивать трансграничные проекты, синхронизировать подходы к углеродному регулированию и выработки совместных стандартов энергоперехода

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Сбер предложил в рамках БРИКС создать площадку для обсуждения климатической повестки среди членов объединения. Об этом заявила старший вице-президент банка по ESG (экология (environmental), социальная ответственность (social) и корпоративное управление (governance) Татьяна Завьялова на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Чтобы сформировать соответствующую площадку для решения межгосударственных вопросов управления климатической повесткой, для развития трансграничных проектов, синхронизации подходов к углеродному регулированию и выработки совместных стандартов энергоперехода Сбер предлагает создать климатический совет БРИКС", - сказала она.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.