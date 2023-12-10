Первые автомобили УАЗ планируют собрать в Чечне в 2024 году

Председатель правительства региона Муслим Хучиев отметил, что продукция автомобильного кластера востребована и в зоне специальной военной операции

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выпуск автомобилей УАЗ на автомобилестроительном заводе "Чеченавто" рассчитывают начать в 2024 году, сообщил в интервью ТАСС на Международной выставке-ярмарке "Россия" председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

"Вы уже можете проехать на чеченской "Газеле", на чеченском "Автовазе", но, если хочется прямо на УАЗе, думаю, буквально в следующем году вам представится такая возможность", - сказал Хучиев, отвечая на вопрос о сроках начала выпуска автомобилей на базе завода "Чеченавто".

Он напомнил, что автомобильный кластер создается в чеченском городе Аргуне. На его базе, благодаря договоренностям главы республики Рамзана Кадырова, наладили производство автомобилей Lada объемом 10 тыс. штук в год. "Договорились производить "Газели". Первоначальный выпуск - это 100 автомобилей в месяц. <...> Уже не хватает производственных мощностей, мы активно делаем ремонт, вводим новые площади, чтобы там в дальнейшем разместить выпуск автомобилей УАЗ", - добавил председатель правительства республики.

По его словам, продукция автомобильного кластера востребована и в зоне проведения специальной военной операции. "Рамзан Ахматович [Кадыров] через региональный общественный фонд уже поставил более 1,5 тыс. автомобилей, в том числе бронированных, для целей и нужд СВО, подразделений", - подчеркнул Хучиев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.