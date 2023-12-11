ЦБ поддержал законопроект сенатора, который ускорить поиск имущества должников

Автор инициативы Артем Шейкин подчеркнул, что она конкретизирует порядок получения арбитражными управляющими сведений от государственных органов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России концептуально поддерживает законопроект о предоставлении арбитражным управляющим права запрашивать и получать сведения не только о фигуранте дела о банкротстве, но и в отношении его близких. Как рассказал ТАСС автор инициативы сенатор Артем Шейкин, именно с их помощью должники зачастую пытаются скрыть имущество от судебных органов.

"Мной подготовлен и направлен на согласование законопроект, который позволяет арбитражному управляющему получать информацию об актах гражданского состояния, о залоге движимого имущества и о государственной регистрации недвижимости в отношении должников, в процедурах банкротства которых он утвержден, и связанных с ними лиц. Банк России концептуально поддержал это предложение", - сказал сенатор.

Шейкин пояснил, что внесение таких изменений в законодательство обусловлено тем, что должники зачастую пытаются скрыть свое имущество путем его фиктивного отчуждения либо оформления на своих родственников. Кроме того, он подчеркнул, что законопроект в целом конкретизирует порядок получения арбитражными управляющими сведений от государственных органов.

В частности, документ дает право арбитражным управляющим запрашивать и получать необходимые сведения от различных государственных органов по принципу одного окна, при обращении в рамках дел о банкротстве к налоговой службе, которая в свою очередь получает информацию по электронным каналам связи от других госорганов. Шейкин пояснил, что право на получение таких сведений уже предусмотрено действующей редакцией закона о банкротстве, но арбитражный управляющий должен обращаться в каждый государственный орган с отдельным запросом и не может получать информацию по системе межведомственного электронного взаимодействия.

"Банк России в связи с вашим письмом <...> рассмотрел проект федерального закона <...> по совершенствованию порядка предоставления информации в рамках банкротства и в пределах компетенции сообщает следующее. Отмечаем, что предложение о предоставлении арбитражным управляющим в деле о банкротстве возможности получать при обращении в ФНС России сведения от различных государственных органов без обращения к иным государственным органам концептуально поддерживается", - говорится в документе, направленном в ответ на запрос сенатора, подписанном заместителем председателя Банка России Филиппом Габунией (имеется в распоряжении ТАСС). В документе также отмечается, что в ЦБ считают целесообразным направить законопроект в ФНС России "для оценки возможности реализации предлагаемых механизмов предоставления сведений арбитражному управляющему".

Шейкин сообщил, что также законопроект был направлен на согласование в Министерство финансов России и в Министерство экономического развития РФ. По словам парламентария, по завершении всех необходимых согласований он планирует внести документ на рассмотрение в Госдуму.