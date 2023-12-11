Резидент ТОР "Чукотка" планирует запустить фабрику по производству угля премиум-качества

Начало добычи наметили на 2024 год

ТАСС, 11 декабря. Резидент ТОР "Чукотка" - ООО "Берингпромуголь" получил разрешение на запуск в работу фабрики по производству угля премиального качества. Производительность составит 150 тонн в час, сообщает окружной департамент промышленной политики.

"Главгосэкспертиза России выдала разрешение на ввод в промышленную эксплуатацию обогатительной фабрики "Беринговская" на месторождении "Фандюшкинское поле", расположенном в пределах Беринговского камменоугольного бассейна. Фабрика позволит производить угольный концентрат премиального качества. Производительность составит 150 тонн в час", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в настоящее время добыча каменного угля в запланированных объемах осуществляется на западном блоке участка, введенного в эксплуатацию в марте этого года. На восточном блоке ведутся подготовительные работы, начало добычи запланировано на 2024 год.

ООО "Берингпромуголь" - резидент ТОР, основной добытчик угля в Чукотском АО. Предприятие разрабатывает каменноугольные месторождения "Фандюшкинское поле", "Верхне-Алькатваамское" и "Звонкое", месторождение коксующегося угля "Амаам" на территории Чукотки.