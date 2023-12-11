Порт федерального значения на Чукотке в 2023 году принял более 1,3 млн тонн груза

Большую часть грузооборота составил уголь

ТАСС, 11 декабря. Морской порт федерального значения Беринговский на Чукотке за навигацию 2023 года принял более 1,3 млн тонн грузов, что на 200 тыс. тонн больше, чем в 2022 году. Большую часть грузооборота составил уголь, сообщили ТАСС в департаменте промышленной политики автономного округа.

"В порт Беринговский в навигацию 2023 года зашло 46 судов, обработано более 1,3 млн тонн грузов. Для сравнения, в 2022 году было выполнено 52 судозахода, а грузооборот составил почти 1,1 млн тонн", - сообщили в профильном департаменте.

Уточняется, что практически весь объем пришелся на отгрузку угля. Навигация судов в порту Беринговский в этом году завершена с 11 декабря из-за сложной ледовой обстановки.

Беринговский порт - морской порт федерального значения, расположенный в бухте Угольная в северной части Берингова моря на юго-западном берегу Анадырского залива вблизи одноименного поселка. В него способны заходить суда с любой осадкой.