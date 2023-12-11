Приморье и китайский город Хуньчунь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Стороны договорились о содействии в туристических обменах

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Приморский край и китайский город Хуньчунь заключили соглашение по сотрудничеству в сфере туризма. Стороны договорились укреплять содействие в туристических обменах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Приморский край и китайский город Хуньчунь будут укреплять обмены и сотрудничество в области туризма. Соответствующее соглашение заключили Агентство по туризму Приморья и Хуньчуньское народное правительство. Подписи в документе поставили руководитель ведомства Арсений Крепский и руководитель управления культуры, радио, телевидения и туризма Хуньчуня Чжан Инцзи. <...> Представители государств договорились дополнять сильные стороны друг друга и объединять усилия для содействия развитию туристических обменов", - говорится в сообщении.

Крепский разъяснил, что у территорий есть множество направлений в туризме, по которым возможно сотрудничество, и напомнил, что Хуньчунь - ближайший к Владивостоку китайский деловой центр. "Мы рассчитываем, что даже в туристической повестке у нас будут проходить деловые мероприятия, на которые наш бизнес и туристы смогут приезжать в Хуньчунь, а хуньчуньские предприниматели и путешественники - к нам. Мы также ждем гостей на многочисленные событийные мероприятия в сфере культуры, гастрономии, спорта", - приводятся в сообщении слова главы Агентства по туризму Приморья.

Глава хуньчуньской делегации Чжан Инцзи поблагодарила российских соседей за теплый прием и выразила надежду на плодотворное сотрудничество.

В 2018 году Приморье посетили 4,5 млн человек, в 2019-м - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был на паузе во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей, а по итогам 2023 года регион ожидает принять 3,5 млн гостей. В следующем году край планирует принять до 4 млн гостей.