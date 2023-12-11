"Казтрансойл" за 11 месяцев на 50% увеличил экспорт казахстанской нефти из порта Актау

В "Казтрансойл" пояснили, что увеличение объема транспортировки нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 205 000 тонн до 1 238 000 тонн

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" за 11 месяцев текущего года на 50% нарастил объем экспорта казахстанской нефти из порта Актау на Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Экспорт казахстанской нефти из порта Актау за 11 месяцев 2023 года составил 3 062 000 тонн, что на 1 014 000 тонн, или на 50%, больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В "Казтрансойл" пояснили, что увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 205 000 тонн до 1 238 000 тонн, что в шесть раз больше, чем в аналогичный период 2022 года. Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 1 824 000 тонн нефти.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому международному транспортному коридору. В соответствии с данным поручением казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан".