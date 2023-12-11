Акционеры Polymetal одобрили обмен "замороженных" в НРД акций

В процедуре обмена смогут участвовать только акционеры, которые не являются лицами, связанными с иностранными государствами, признанными "недружественными", и на них не распространяются санкции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Акционеры Polymetal одобрили новый обмен акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД), на новые, выпущенные на бирже МФЦА, сообщила компания.

"Так как все решения были приняты, добровольное предложение по обмену, объявленное компанией 23 ноября 2023 года, считается одобренным", - говорится в сообщении.

В процедуре обмена смогут участвовать только акционеры, которые не являются лицами, связанными с иностранными государствами, признанными "недружественными" согласно российскому законодательству, и на них не распространяются санкции, что подтверждено в ходе проверки соблюдения санкций.

Аналогично прошлому предложению по обмену компания намерена погасить акции, которые будут обменены, при смягчении наложенных на НРД ограничений. До этого момента они будут храниться на казначейских счетах компании и не будут перевыпущены.

Первый аналогичный обмен компания завершила 11 октября 2023 года, тогда было обменено 41 614 678 обыкновенных акций или приблизительно 8% от общего числа голосующих акций компании. Сейчас компании принадлежит 41 614 678 обыкновенных казначейских акций, которые, согласно законодательству МФЦА, не предоставляют прав голоса или экономические права.