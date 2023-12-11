Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь - ноябрь выросла до 1,378 трлн рублей

В ноябре Сбер заработал 115,4 млрд рублей чистой прибыли

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета за январь - ноябрь 2023 года выросла до 1,378 трлн рублей с 174,8 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, следует из сокращенной отчетности банка.

"Чистая прибыль Сбера за 11 месяцев 2023 составила 1,378 трлн рублей при рентабельности капитала в 25%. В ноябре Сбер заработал 115,4 млрд рублей чистой прибыли (снижение на 7,4% в годовом выражении), рентабельность капитала за этот месяц составила 22,1%", - указано в материалах банка.

Чистый процентный доход за 11 месяцев 2023 вырос на 37,8% и превысил 2,1 трлн рублей. Чистый комиссионный доход за этот период увеличился на 16,2%, до 635,6 млрд рублей. - в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь - ноябрь 2023 составили 582,6 млрд рублей. "В ноябре в связи с прогнозируемым замедлением выдач ипотечных кредитов банк проактивно доначислил 43 млрд рублей. резервов по кредитам на финансирование жилищного строительства", - указано в отчете. Отношение расходов к доходам составило за 11 месяцев 2023 года 24,1%.

Кредиты и депозиты

Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 2,5% за ноябрь, или на 29% с начала года, и превысил 15,5 трлн рублей. Частным клиентам в ноябре было выдано 731 млрд рублей кредитов. Портфель жилищных кредитов вырос на 3,1% за месяц (+33,8% с начала года), а его объем достиг 10 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель составил 23 трлн рублей. и увеличился на 0,7% в ноябре (+1,2% без учета валютной переоценки) ,или на 22,8% с начала года (+17,3% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано свыше 1,5 трлн рублей кредитов.

Средства физических лиц составили 21,4 трлн рублей, увеличившись на 0,5% за ноябрь (+0,8% без учета валютной переоценки), или на 16,8% с начала года (+14,3% без учета валютной переоценки).

Согласно отчетности, средства юридических лиц выросли до 11 трлн рублей, (рост за ноябрь 4%, а без учета валютной переоценки на 4,8%). С начала года рост средств юридических лиц составил 25,6% (19,5% без учета валютной переоценки).