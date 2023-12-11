"Камаз" планирует выйти к 2030 году на выручку 806 млрд рублей

В 2022 году выручка компании по РСБУ составила 267,3 млрд рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Камаз" планирует к 2030 году выйти на выручку в размере 806 млрд рублей. Такую цель компания намерена достичь в рамках утвержденной программы стратегического развития на период до 2030 года, говорится в сообщении автопроизводителя. В 2022 году выручка компании по РСБУ составила 267,3 млрд рублей.

Программа инвестиций сформирована в объеме более 380 млрд рублей. Приоритет отдается программам НИОКР, "Реинжиниринг 2.0", "Развитие новых бизнесов и продаж".

"Была заслушана и утверждена программа стратегического развития ПАО "Камаз" на период до 2030 года. В числе ключевых целей, которые компания планирует достичь к этому времени, - выручка в размере 806 млрд рублей, продажа грузовиков на уровне 60 тыс. единиц", - отмечается в сообщении. Доля продаж за рубежом должна составить 16%, а рентабельность по EBITDA - 9%.

К 2030 году "Камаз" намерен развивать новую продуктовую линейку, в которую войдут грузовые автомобили поколения К5+, новые семейства пассажирского транспорта и автомобилей "Компас", безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт. Также среди основных направлений развития - новые бизнесы (карьерная и вездеходная техника, комплексные транспортные решения, экосистема сервисов). "Камаз" направит усилия и на модернизацию производственных мощностей, отметили в компании.

"Большое внимание в стратегии "Камаза" уделено вопросам экологии и низкоуглеродного развития, социальной политике, совершенствованию корпоративной системы управления", - добавил автопроизводитель.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (47,2%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%).