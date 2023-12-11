Акции Polymetal в начале торгов на Мосбирже снижались более чем на 3,5%

Котировки пошли вниз на фоне сообщения об обмене акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против Национального расчетного депозитария, на новые, выпущенные на бирже МФЦА

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Акции Polymetal в начале торгов на Московской бирже снижались более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз на фоне сообщения об обмене акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД), на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX).

По данным на 10:00 мск, акции Polymetal снижались на 3,44%, до 482,8 рублей за бумагу.

К 10:10 мск акции компании падали на 3,66%, до 481,7 рублей за акцию. К 10:26 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 487,9 рублей за бумагу (-2,42%).

Polymetal входит в 10 крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.