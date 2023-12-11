В Новосибирске мощности крупного мясокомбината увеличат на треть для поставок в Китай

К работам планируется приступить в начале 2024 года

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса увеличит производственные мощности на треть для поставок продукции в Китай. К работам планируется приступить в начале 2024 года, сообщили ТАСС в агрохолдинге "Сибагро", куда входит мясокомбинат.

"Компания "Сибагро" на треть увеличит производственные мощности Кудряшовского мясокомбината, в связи с планами развития экспортного направления в Китай. На мясокомбинате модернизируют линии обвалки и охлажденной продукции. Это позволит увеличить производственные мощности предприятия и начать производить экспортные позиции", - сообщили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, на время модернизации эти линии будут остановлены. Остальные цеха, в том числе колбасное производство, продолжат работать в обычном режиме. На потребителях временное прекращение выпуска охлажденной продукции никак не скажется, поскольку эти объемы будут закрывать другие мясоперерабатывающие площадки "Сибагро". Сейчас мясокомбинат производит 8 тыс. тонн колбас и деликатесов в год, 4,3 тыс. тонн полуфабрикатов в год, продукция обвалки - 31 тыс. тонн в год.

Как сообщил исполнительный директор компании "Сибагро" Виталий Павлюк, инициатива по поводу поставок исходит от китайской стороны. "Уже прошло несколько деловых встреч с предпринимателями провинции Гуанчжоу. Их особенно интересует наш ассортимент субпродуктов, то есть это те позиции, которые у российских потребителей не пользуются повышенным спросом. В первую очередь, нам необходимо завершить обязательную аттестацию новосибирской площадки у российской и китайской сторон", - приводит его слова пресс-служба.

Кудряшовский мясокомбинат "Сибагро" - крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса. Работает с 2009 года. В 2019 вошел в состав "Сибагро". Основу ассортимента составляют крупнокусковые, порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из охлажденной свинины. В апреле 2020 года мясокомбинат "Сибагро" первым в Новосибирской области стал поставлять замороженные мясные полуфабрикаты, полутуши и шпик в Монголию и Казахстан.