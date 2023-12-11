В ЕАБР объяснили рост золотовалютных резервов Белоруссии

По данным аналитиков, это связано с увеличением цен на золото в мире

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) связывают рост золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии по итогам ноября с повышением мировых цен на золото за последний месяц.

"Более 60% увеличения [ЗВР] объясняется повышением мировых цен на золото за последний месяц", - говорится в еженедельном отчете аналитиков ЕАБР.

В ЕАБР напомнили, что ЗВР Белоруссии по итогам ноября выросли на $108,7 млн и на 1 декабря составили $8,26 млрд. Это является максимальным значением с марта 2022 года. Отмечается, что с начала года международные резервы республики выросли на $326 млн, при этом стоимость золота с начала года в составе белорусских резервов выросла на $383 млн.

По итогам 2023 года Нацбанк ставит задачу сохранить ЗВР на уровне не менее $6 млрд. Власти также ходят сохранить этот уровень в 2024 году.