Производитель чипов Nvidia создаст базу во Вьетнаме

Руководитель компании Дженсен Хуанг отметил, что хорошие отношения между Вьетнамом и Соединенными Штатами служат благоприятной основой для сотрудничества в областях полупроводниковой промышленности и искусственного интеллекта

ХАНОЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Глава американской компании Nvidia, одного из ведущих мировых производителей чипов, Дженсен Хуанг заявил о намерении создать производственную базу во Вьетнаме. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем во время своего первого визита в страну.

Как отметил руководитель Nvidia, хорошие отношения между Вьетнамом и Соединенными Штатами служат благоприятной основой для сотрудничества в областях полупроводниковой промышленности и искусственного интеллекта. Компания считает Вьетнам важным рынком и намерена построить здесь свое производство. "Новый производственный объект будет способствовать привлечению талантов со всего мира, чтобы внести свой вклад в развитие полупроводниковой и цифровой экосистемы Вьетнама", - заявил Хуанг.

Глава вьетнамского правительства напомнил, что Вьетнам и США в рамках стратегического партнерства, уровень которого был повышен до всеобъемлющего во время сентябрьского визита в Ханой американского президента Джо Байдена, договорились рассматривать науку, технологии и инновации в качестве новой важной основы отношений двух стран. В связи с этим, по его словам, необходимо сосредоточить ресурсы на ряде областей, включая полупроводниковую промышленность (в сфере уже подписаны двусторонние документы о взаимодействии), что поможет Вьетнаму принять активное участие в глобальной цепочке поставок.

Вьетнам рассчитывает на сотрудничество с Nvidia в области создания инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных кадров для полупроводниковой промышленности, строительства центров научных исследований, проектирования и разработки чипов и технологий искусственного интеллекта, подчеркнул Фам Минь Чинь.