"Русал" может закрыть нерентабельные заводы

По данным Алюминиевой ассоциации, несколько предприятий компании уже работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Русал" может заморозить или закрыть несколько предприятий из-за ухудшения экономического положения и роста налогов. Несколько предприятий компании уже работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности, говорится в сообщении Алюминиевой ассоциации.

"Ряд предприятий "Русала" уже сегодня работают на грани нулевой и даже отрицательной рентабельности. Ухудшение экономического положения или увеличение фискальной нагрузки может привести к необходимости их заморозки или закрытия. В этом случае будет потеряно около 5 тыс. рабочих мест в отрасли и ещё до 30 тыс. в смежных и обслуживающих секторах", - отмечается в сообщении.