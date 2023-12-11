"Газпром энергохолдинг" не рассматривает вопрос покупки акций ТГК-1 у Fortum

В июне 2022 года сообщалось, что компания допускает такую возможность, однако этот вопрос нигде не обсуждался

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" в настоящее время не рассматривает вопрос приобретения акций ТГК-1 у финского концерна Fortum. Об этом журналистам сообщил глава компании Денис Федоров.

"У нас на повестке такого вопроса нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В июне 2022 года сообщалось, что компания допускает возможность приобретения пакета акций ТГК-1 у миноритарного акционера, однако этот вопрос нигде не обсуждался.

В мае 2022 года финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка и о продаже активов в стране. С апреля 2023 года российские активы финской Fortum находятся у Росимущества во временном управлении. Российский дивизион финской группы включает в себя "Форвард энерго" (94,88%), а также ТГК-1 (29,45%).