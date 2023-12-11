В России энергопотребление с начала года выросло на 1,2%

При этом с начала декабря рост составил 1,73%, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России с начала года без учета температурного фактора выросло на 1,2%. При этом с начала декабря рост составил 1,73%, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"С начала месяца 1,73% прирост, с начала года [по состоянию на начало прошлой недели] - рост на 1,2% не приведенный по температуре", - сказал замглавы Минэнерго, добавив, что с учетом температурных условий в абсолютном значении рост может достичь показателя в интервале между 1,3% и 1,4%.

По итогам 2023 года рост электропотребления ожидается на уровне 1,5%. В 2024 году, по словам Грабчака, дополнительный прирост может дать запуск крупных промышленных проектов, особенно на Дальнем Востоке, однако большая часть запусков запланирована на вторую половину 2024 года.