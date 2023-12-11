Binance прекратит поддержку операций в рублях с 31 января

В заявлении криптовалютной биржи отмечается, что пользователи могут перейти на платформу CommEX и продолжить торговлю российскими рублями без комиссии

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку операций в российской валюте с 31 января 2024 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте финансовой организации.

"Следуя решению об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку российского рубля (RUB) в формате P2P (прямая торговля пользователей друг с другом - прим. ТАСС), включая торговые пары USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB, с 00:00 по всемирному координированному времени (03:00 мск - прим. ТАСС) 31 января 2024 года", - указано в документе.

В нем также отмечается, что пользователи могут перейти на платформу CommEX и продолжить торговлю российскими рублями без комиссии. Кроме того, они могут вывести свои средства через фиатных партнеров Binance, конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью встроенных инструментов биржи или же обменять их на спотовом рынке Binance.

Binance была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао. Она считается ведущей в мире системой торговли цифровыми активами. В конце сентября криптобиржа объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса зарегистрированной на Сейшелах платформе CommEX. Обе компании согласовали процесс миграции пользователей, вывод российских рублей с Binance будет доступен до конца января 2024 года.