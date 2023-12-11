В Херсонской области сообщили о принятии 841 заявки на субсидии аграриям

Программу господдержки АПК области по поручению президента увеличили почти в 10 раз, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области получили 841 заявку на субсидии для производства зерновых, молока, муки и хлеба на общую сумму 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Большую поддержку получают производители зерновых, молока, муки и хлеба. Всего принята уже 841 заявка на общую сумму 1,2 млрд руб. Программа господдержки АПК области по поручению президента увеличена к прошлому году почти в десять раз", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Минсельхозе региона сообщали о продлении срока приема заявок на субсидии до 20 декабря 2023 года.