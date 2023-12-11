Аграриям Запорожской области станет доступен льготный лизинг

По словам главы региона Евгения Балицкого, достигнута договоренность между министерством агропромышленного комплекса и АО "Росагролизинг"

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Аграриям Запорожской области с начала следующего года станет доступен льготный лизинг, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

"С 1 января 2024 года льготный лизинг станет доступен аграриям Запорожской области, сформировавшим финансовую отчетность в соответствии с российским законодательством. Такая договоренность достигнута между Министерством агропромышленного комплекса и представителями АО "Росагролизинг", - написал Балицкий.

По словам главы региона, на встрече присутствовали руководитель Министерства агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области и сельхозтоваропроизводители Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что министерству агропромышленного комплекса поручено довести до аграриев информацию о стратегии развития дилерских центров по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования, о расширении модельного ряда и последних достижениях в сфере отечественного машинопроизводства.