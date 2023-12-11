"Уралхим" отправил гуманитарную партию удобрений в Зимбабве

Эта партия является четвертой безвозмездной поставкой удобрений компании в Африку

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Группа "Уралхим" отправила гуманитарную партию удобрений объемом более 23 тыс. тонн для Зимбабве, сообщила компания.

Партия была полностью погружена на судно в портах Риги и Гента и уже находится в пути до порта Бейра в Мозамбике. Оттуда удобрения будут доставлены в Зимбабве наземным транспортом, уточняет компания.

"Поставка, включающая хлористый калий и NPKS-удобрения, вновь осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии в рамках усилий Конференции ООН по торговле и развитию. Как и в случае с предыдущими совместными отправками, группа "Уралхим" оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы", - говорится в сообщении.

Партия для Зимбабве является четвертой безвозмездной поставкой удобрений группы "Уралхим" в Африку. На сегодняшний день компания направила континенту более 100 тыс. тонн удобрений. Свыше 77 тыс. тонн из этого объема были отправлены из портов и со складов Европейского союза в Малави, в Кению, а теперь в Зимбабве.

Группа "Уралхим" намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тыс. тонн минеральных удобрений.

Как отметил гендиректор "ОХК" Уралхим" Дмитрий Коняев, удобрения являются неотъемлемой частью глобальной системы продовольственной безопасности, и компания осознает свою роль в обеспечении продбезопасности в тех регионах, где люди сталкиваются с угрозами недостатка еды.