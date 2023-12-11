Индийская Aeroarc стала партнером американского производителя роботов Ghost Robotics

По информации The Times of India, соглашение предусматривает сотрудничество в выпуске в Индии самоходных роботов, а также другой робототехники для местного рынка и экспорта

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Ведущий производитель робототехники в Индии компания Aeroarc подписала соглашение о деловом партнерстве и создании совместного предприятия с американским производителем роботов Ghost Robotics.

Как сообщает газета The Times of India, соглашение предусматривает сотрудничество в выпуске в Индии самоходных роботов, а также другой робототехники для местного рынка и экспорта.

"В рамках партнерства с американским производителем создана совместная компания Ghost Robotics India, которая наладит разработку и выпуск дистанционно управляемых самоходных аппаратов на основе полученных от США технологий", - заявил изданию управляющий директор Aeroarc и глава Ghost Robotics India Арджун Аггарвал.

В соответствии с государственной программой "Делай в Индии" до 70% компонентов для самодвижущихся роботов будет производиться на индийских предприятиях в интересах министерства обороны, для поставок органам здравоохранения и промышленности. В течение ближайших двух лет Aeroarc планирует получить от американского партнера $30 млн в виде инвестиций на реализацию проектов по выпуску робототехники и беспилотных систем, добавил Аггарвал.

Ghost Robotics специализируется на выпуске роботов для Министерства обороны США и является разработчиком дронов для американских правоохранительных органов. В производстве военной роботехники компания сотрудничает с Locheed Martin, Boston Dynamics и другими подрядчиками Пентагона. Ghost Robotics поставляет продукцию различного назначения в Австралию, Великобританию и Сингапур.