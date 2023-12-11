Азиатский банк развития предоставил кредит $155 млн для поддержки реформ в Пакистане

Займ, в частности, обеспечит доступ 510 тыс. пакистанских женщин к банковским займам, в том числе через цифровые каналы, к получению ими финансовой грамотности и улучшит условия женского труда в финансовом секторе

ИСЛАМАБАД, 11 декабря. /ТАСС/. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит Пакистану в размере $155,5 млн для поддержки реформ, направленных на расширение доступа женщин к финансовой деятельности и предоставление субсидий возглавляемым ими микро-, малым и средним предприятиям.

Кредит, в частности, обеспечит доступ 510 тыс. пакистанских женщин к банковским займам, в том числе через цифровые каналы, к получению ими финансовой грамотности и улучшит условия женского труда в финансовом секторе, говорится в пресс-релизе АБР.

"Инклюзивное и устойчивое развитие Пакистана не может быть достигнуто, если женщины в стране не будут иметь равных экономических возможностей и преимуществ", - цитирует издание The News International генерального директора АБР по Центральной и Западной Азии Евгения Жукова.

Новый кредит АБР поможет преобразовать нынешнюю финансовую экосистему Пакистана, чтобы содействовать расширению доступа женщин к финансовым активам и дать им возможность повысить уровень жизни и свой вклад в развитие национальной экономики, сказал он.

$100 млн из суммы кредита будут использованы для поддержки направленных на эти цели правовых реформ в Пакистане, 55 млн - на кредитование женщин-предпринимателей.

На прошлой неделе АБР одобрил финансирование в размере $658,8 млн для поддержки устойчивого роста экономики Пакистана и преодоления последствий разрушительного наводнения в 2022 году.